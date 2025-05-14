مدير عام قوات الشرطة يوجه بتكثيف الإنتشار الشرطي بكافة المحليات

ترأس الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة إجتماع هيئة القيادة الطارئ رقم 2 بالخرطوم بحضور الفريق شرطة محمد ابراهيم عوض الله نائب المدير العام – المفتش العام وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة ومدير شرطة ولاية الخرطوم ومديري دوائر شرطة الولاية .

إستمع الإجتماع لموقف تنفيذ مصفوفة الإنتقال الشرطي لولاية الخرطوم قدمه الفريق شرطة حقوقي د ابراهيم شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية عكس من خلاله إكتمال تنفيذ المصفوفة بسلاسة ووفقا للجدول الزمني المحدد للهيئات والإدارات العامة والمتخصصة .

كما تلقى المدير العام لقوات الشرطة تنويرا مفصلا عن الموقف الجنائي بولاية الخرطوم قدمه اللواء شرطة عبدالكريم حمدو مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم تتضمن الأقسام الجنائية التي باشرت عملها وإحصائيات الخارطة الجنائية وحجم العودة الطوعية للمواطنين بصورة يومية

إلى ذلك شدد مدير عام قوات الشرطة على ضرورة تكثيف الإنتشار الشرطي بكافة محليات الولاية لحفظ الأمن وترسيخ الإستقرار وتطبيع الحياة المدنية موجها كافة الإدارات العامة بالعمل الإسنادي لشرطة ولاية الخرطوم إلى جانب مهامها الأساسية .

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن رئاسة قوات الشرطة قامت بتوفير كافة معينات العمل للقوات المتواجدة بولاية الخرطوم وتواصل بذل الجهود لتحسين بيئة العمل وتهيئة الظروف وتذليل العقبات . سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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