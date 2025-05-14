تفقدت وزيرة الصناعة محاسن على يعقوب ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان عددا من المصانع بامدرمان والخرطوم التي التي إستئنأفت نشاطها بعد تأهيلها من دمار المليشيا المتمردة حيث شملت الزيارات مصنع أصيل للصابون والمعجون بالمنطقة الصناعية أمدرمان ووقفا على خطوط الإنتاج ومراحل التعبئة والتغليف إضافة للخطوط الجديدة التي لم تدخل الخدمة بعد.

كما تفقدت الوزيرة والوالي مصنع العائلة للصابون التابع لمجموعة معاوية البرير للكيميائيات بامدرمان الذي ينتج صابون الغسيل والحمام ومعجون الأسنان.

كما زارت وزيرة الصناعة ووالي الخرطوم مصنع كابلات الشرق والذي بدأ إنتاج الكوابل باحجامها المختلفة وقال الوالي أن ما يقوم به المصنع من توفير للكوابل محليا سيسهم بشكل كبير في تعويض الكوابل التي قامت بسرقتها المليشيا المتمردة وهي خطوة مهمة للمساعدة في إعادة الإعمار .

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كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم ووزيرة الصناعة يتفقدان عددا من المصانع التي إستئنأفت نشاطها بالخرطوم والوالي يصف الخطوة بالمهمة للمساعدة في الإعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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