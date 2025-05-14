هل ارتبطت يارا السكري بـ أحمد العوضي؟

تحدثت الفنانة يارا السكري عن حياتها وعن دورها في مسلسل «فهد البطل»، كاشفة حقيقة أنباء ارتباطها بالفنان أحمد العوضي.

قائلة يارا السكري خلال لقاءها مع الإعلامية إسعاد يونس من خلال برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «dmc:»أنا من الإسكندرية، اتولدت وكبرت في السعودية ورجعت عيشت في مصر بعد كده، وما يتم تداوله إنى من بورسعيد خطأ«.

وتابعت «السكري»: «بدأت المشوار في مجال الأزياء وبعد كده الإعلانات ودخلت التمثيل بالصدفة، وكان بيتعرض عليا وقتها ولكن كنت قافلة سكته ومش في بالى، ولكن بعد الإعلان جاتلى عروض مغرية جدا، واخترت أكتر عرض اللى الناس بتدور عليه، فاخترت دور ملهوش علاقة بالشكل».

وعن أحمد العوضي قالت يارا السكري: «العوضي إيده تقيلة شوية، كان هيخلعلى كتفي، وإحنا في مشهد اكتشاف الحمل وهو بيشدنى جامد، مع الإعادة مكنتش عارفة أحرك دراعى، وقعدت أسبوعين اتعالج علاج طبيعى».

وعن الشائعات قالت يارا السكري: «اتقال إن أنا والعوضي هنتجوز عشان هو قال هايتجوز بعد رمضان فقالوا أنا العروسة، يمكن عشان أنا وجه جديد بس، والمشاهد اللى بينا ركبوها في فيديوهات بأغانى رومانسية وخلوها إنى أنا العروسة».

المصري اليوم