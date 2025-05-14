نشرت التيكتوكر السودانية, الشهيرة خديجة أمريكا, مقطع فيديو حديث عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع الحديث الذي قامت بنشره “خديجة”, حظي بمشاهدات واسعة وتفاعل كبير من متابعيها. وظهرت التيكتوكر, في المقطع مع شريك حياتها “حامد”, الذي كالت له المدح وتغزل فيه قائلة: (عسلي وقلبي الله يخليك ليا وتشيل العليا). وشكت خديجة أمريكا, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, من حسد الناس على مواقع التواصل الاجتماعي لزوجها “حامد”, ليرد عليها الأخير: (كل شيء بيد الله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية الشهيرة خديجة أمريكا تظهر في مقطع حديث مع زوجها “حامد” وتتغزل فيه: (عسلي وقلبي الله يخليك ليا وتشيل العليا) والأخير يرد عليها: (كل شيء بيد الله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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