تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضحكات الجمهور وذلك بعد انتشاره على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع نزول سيدات سودانيات, مقيمات بالعاصمة المصرية القاهرة, إلى الشارع بأحد الأحياء التي يسكن فيها. النسوة تجمعن في الشارع منتصف الليل, خوفاً من هزة أرضية شعر بها بعض سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات, في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد قابل الكثير منهم المقطع بتعليقات ساخرة أبرزها: (جنقو مصر حيرتونا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. نساء سودانيات بالقاهرة يهربن من داخل “الشقق” وينزلن الشارع العام خوفاً من “الزلزال” وساخرون: (جنقو مصر حيرتونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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