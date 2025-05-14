مسؤولون بالمتحف القومي يكشفون عن حجم الأضرار

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قال مسؤولون في المتحف القومي السوداني إن الحديث عن “نهب كامل” للمتحف غير دقيق.. موضحين أن غالبية القطع الأثرية كانت قد نُقلت إلى المخازن قبيل اندلاع الحرب نظراً لأعمال صيانة كانت جارية وقتها. وأكدوا أن السرقات طالت بعض التماثيل الصغيرة ومخزنًا للآثار الذهبية فقط.
وأوضح مسؤولو المتحف أن نحو 20 حاوية تتبع لبعثات أثرية أجنبية احترقت بالكامل.. وكانت تحتوي على قطع مكتشفة حديثاً ولا تزال قيد الدراسة، مما يمثل خسارة علمية كبيرة. وأشار المسؤولون إلى أن عدداً من العاملين في المتحف تداعوا من مناطق متفرقة.. في مبادرة ذاتية، لحماية الآثار وتأمينها.. ويواصلون العمل في ظروف قاسية تغلب عليها التدابير الشخصية في ظل غياب الدعم المؤسسي.
ويُعد المتحف القومي السوداني من أبرز المؤسسات الثقافية في القارة الإفريقية.. ويضم آلاف القطع الأثرية التي توثق للحضارات السودانية القديمة. ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.. تعرّضت مؤسسات ثقافية وتراثية عدة، بينها المتحف القومي، لاعتداءات وسرقات. ودعا ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية التراث الثقافي في السودان، محذرة من ضياع إرث إنساني لا يُقدّر بثمن.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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