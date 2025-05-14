بعد حظرها.. برلين تداهم مقار «مملكة ألمانيا» المتطرفة

أعلنت السلطات الألمانية الثلاثاء تنفيذ عمليات دهم في أنحاء البلاد تستهدف شبكة متطرفة وتتبنى نظريات المؤامرة فيما أعلنت حل «أكبر منظمة» تابعة للحركة.

وحظر وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبرينت المجموعة اليمينية المتطرفة التي تطلق على نفسها اسم «مملكة ألمانيا».

وجاء في بيان لوزارة الداخلية بأن عمليات الدهم التي أطلقت في سبع مناطق ألمانية استهدفت جمعية «مملكة ألمانيا» «Konigreich Deutschland» التي يبلغ عدد أتباعها 6000 شخص «ينكرون وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية ويرفضون نظامها القانوني».

وفي سياق متصل، أعلن الادعاء العام الألماني القبض على 4 أشخاص يشتبه في كونهم زعماء لمجموعة «مملكة ألمانيا»، من بينهم مؤسس المجموعة بيتر فيتسك.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الاتحادي، إن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 37 و59 عاماً سيمثلون أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية في كارلسروه اليوم وغداً الأربعاء.

واتهم بيان وزارة الداخلية المجموعة، التي تعتبر فصيلاً بارزاً في حركة «مواطني الرايخ» ويبلغ عدد أنصارها نحو 6 آلاف فرد على مستوى ألمانيا، بتأسيس «دولة مضادة» وبناء هياكل اقتصادية إجرامية.

وذكر دوبرينت في البيان أن أعضاء المجموعة استخدموا نظريات المؤامرة المعادية للسامية لدعم سيادتهم المزعومة، مضيفاً أن مثل هذا السلوك لا يمكن التسامح معه في دولة تحكمها سيادة القانون.

وبحسب السلطات الأمنية، فإن «مملكة ألمانيا» أعلنها بيتر فيتسك في فيتنبرغ عام 2012، وتعتبر حالياً أكبر مجموعة من حيث عدد الأعضاء من طيف ما يسمى مواطني الرايخ والحكام الذاتيين. وقدرت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أنصار هذا الطيف بحوالي 25 ألف شخص عام 2023.

صحيفة الخليج