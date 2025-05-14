وزيرة الثروة الحيوانية بسنار تترأس اجتماع مشروع جمع جلود الأضاحي دعمًا للقوات المسلحة

أكدت وزيرة الثروة الحيوانية بسنار دكتورة مواهب الامين جدية الوزارة في تنفيذ مشروع جمع جلود الأضاحي الذي يأتي في إطار دعم ومناصرة القوات المسلحة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركاء.

وأشارت الوزيرة لدى مخاطبتها اجتماع لجنة جمع جلود الاضاحي صباح الثلاثاء إلى الترتيبات والتحضيرات الجارية لإنجاح المشروع الذي أعلنت عن ضربة البداية في تنفيذه نهاية الأسبوع الماضي على شرف مؤتمر الرعاة الأول الذي عقد مؤخراً بسنجة

وثمنت الوزيرة استعدادات شركاء المشروع من حكومة الولاية والمقاومة الشعبية وديوان الزكاة لدعم تنفيذ المشروع الذي يستهدف جمع عدد (٥) الاف من جلود الأضاحي وإجراء العمليات الفنية عليها قبيل دعم القوات المسلحة بها.