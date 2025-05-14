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أكدت وزيرة الثروة الحيوانية بسنار دكتورة مواهب الامين جدية الوزارة في تنفيذ مشروع جمع جلود الأضاحي الذي يأتي في إطار دعم ومناصرة القوات المسلحة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركاء.
وأشارت الوزيرة لدى مخاطبتها اجتماع لجنة جمع جلود الاضاحي صباح الثلاثاء إلى الترتيبات والتحضيرات الجارية لإنجاح المشروع الذي أعلنت عن ضربة البداية في تنفيذه نهاية الأسبوع الماضي على شرف مؤتمر الرعاة الأول الذي عقد مؤخراً بسنجة
وثمنت الوزيرة استعدادات شركاء المشروع من حكومة الولاية والمقاومة الشعبية وديوان الزكاة لدعم تنفيذ المشروع الذي يستهدف جمع عدد (٥) الاف من جلود الأضاحي وإجراء العمليات الفنية عليها قبيل دعم القوات المسلحة بها.
واتفق المجتمعون على ضرورة تعزيز عمل اللجان حسب المهام والاختصاصات الموكلة لها وفق الخطة التفصيلية للمشروع.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثروة الحيوانية بسنار تترأس اجتماع مشروع جمع جلود الأضاحي دعمًا للقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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