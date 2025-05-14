الصحة تتوقع تراجع إصابات الملاريا بعد توزيع الناموسيات

توقعت وزارة الصحة حدوث تراجع كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وعدد من الأمراض الأخرى خلال العام الجاري، وذلك عقب تنفيذ الحملة القومية الشاملة الثانية لتوزيع الناموسيات المشبعة.

وأكد الأستاذ حمزة سامي الجاك، مدير المكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بالوزارة والمشرف الاتحادي على الحملة، أن برامج الحملة تسير بصورة جيدة، وتشمل التدريب والتأهيل إلى جانب الترتيبات اللوجستية لتوزيع الناموسيات.

وأوضح الجاك، في تصريح ل(سونا) أن الحملة تستهدف توزيع 16 مليون ناموسية مشبعة في 14 ولاية، بتمويل قدره 57.5 مليون دولاراً، مقدم من صندوق الدعم العالمي ومنظمة اليونيسف.

وأشار إلى أن توزيع الناموسيات يعد من أهم استراتيجيات مكافحة نواقل الأمراض، خاصة الملاريا وحمى الضنك، مؤكدًا جاهزية كافة المعينات والمعدات الخاصة بالحملة، من ناموسيات ومضخات رش وميزانيات تشغيلية.

وبين أن الحملة تستهدف الولايات الأكثر تضررا من الأوبئة، لا سيما الملاريا، موضحا أن المرحلة الأولى تشمل خمس ولايات: القضارف، النيل الأزرق، النيل الأبيض، شمال كردفان، وجنوب كردفان.

وتستمر هذه المرحلة من 28 أبريل الماضي وحتى 6 يونيو المقبل.