مكتب “كيكل”: (تصريحات قائد قوات درع السودان في لقائه مع مجموعة من الصحفيين عبارة عن كذب و تلفيق ولم تصدر على لسانه)

أصدر مكتب قائد قوات درع الشمال, اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, بيان نفى من خلاله التصريحات المتداولة والتي أثارت جدلاً واسعاً.

وبحسب البيان المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ورصده محرر موقع النيلين, فقد أكد البيان أن التصريحات المنسوبة لأبو عاقلة كيكل, كانت عبارة عن كذب وتلفيق.

وجاء في البيان: (*توضيح من مكتب قائد قوات درع السودان* : يود مكتب قائد قوات درع السودان أن يؤكد أن الرسائل التي انتشرت في الوسائط بخصوص تصريحات قائد قوات درع السودان في لقائه مع مجموعة من الصحفيين ، أن هذه الرسائل و جل المادة المنشورة عبارة عن كذب و تلفيق ولم تصدر على لسان قائد قوات درع السودان و ان الحديث الذي أدلى به سيادته تم تلقفه و افراغه من محتواه بواسطة غرف المليشيا ثم التعديل عليه و إضافة الكثير من الكذب و التلفيق.

وتابع مكتب قائد قوات درع الشمال, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (يؤكد مكتب قائد قوات درع السودان أن التصريحات و اللقاء كاملا سيتم نشره عبر الصفحة الرسمية لقوات درع السودان بالصوت و الصورة.).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)