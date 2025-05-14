اجتماع بين النمير وأبو ريدة يقرب المريخ السوداني من الدوري المصري

نقلت مواقع سودانية, تفاصيل اجتماع جرى بين رئيس إتحاد كرة القدم المصري هاني أبو ريدة, ورئيس مجلس إدارة نادي المريخ السيد عمر النمير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت المواقع أن الإجتماع ناقش مشاركة المريخ السوداني, في الدوري المصري, الموسم المقبل. وسينتظر المريخ, الذي يدربه المصري شوقي غريب, مناقشة الجمعية العمومية لإتحاد كرة القدم المصري, لإعتماد مشاركته من عدمها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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