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فاجأ مطرب سوداني, شاب جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي, بخبر إعتزاله الفن والغناء بصورة رسمية وذلك عبر تدوينة عبر حسابه على فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب الفنان عبد الله كنة, في تدوينته التي فاجأ بها الجميع: (السلام عليكم احبابي واصدقائي وجمهوري الحبيب اي زول بحب عبدالله كنه بعلن ليكم اعتزالي الكامل للفن وللغناء وان شاءالله ربنا سبحانه وتعالى يثبتني ويهديني ويقوي عزيمتي.).
كما وجه “كنة”, رسالة لجمهوره ومحبيه قال فيها: (لو بتحبوني ولو حب بسيط مافي زول يناقشني في قراري اصحابي الفنانين انتو زي ماانتو اصحابي واخواني وبالجد الوسط لماني بي اخوان واخوات اتمنى ليهم كل التوفيق والعفو والعافية).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. فنان سوداني شاب يفاجئ الجميع ويعلن إعتزاله الغناء ويوجه طلب لمحبيه والمقربين منه: (ربنا يثبتني ويهديني ويقوي عزيمتي ورجاءاً لا تفعلوا معي هذا الأمر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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