الإعدام شنقاً حتى الموت لمتعاونين مع الدعم السريع بولاية الجزيرة

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدني برئاسة مولانا د. يوسف آدم عثمان حكماً قضى بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك في الدعوي الجنائية رقم (3252) لسنة 2025م تحت المواد/186/26/51/50 من قانون مكافحة الإرهاب على المدان (م.أ.د) يبلغ من العمر (32) عاماً وذلك لتعاونه مع الدعم السريع في ارتكاز كمبو العامة بمنطقة أبو قوتة.

وفي سياق متصل أصدرت ذات المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك في الدعوي الجنائية رقم (3253) لسنة 2025م تحت المواد 186/26/51/50/5/6 من قانون مكافحة الإرهاب على المدان (خ.ع) يبلغ من العمر (39) عاماً وذلك بتعاونه مع الدعم السريع إذ كان يتقلد منصب رئيس قسم ود راوة فيما مثل الإتهام إنابة عن النائب العام مولانا الرشيد جعفر كما مثل الدفاع محامو العون القانوني. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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