منى زكي: عندي حالة سعادة لا توصف بسبب نجاح “رحلة 404”

أبدت الممثلة منى زكي بالغ سعادتها بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “رحلة 404″، من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

وقالت منى زكي: “عندي حالة لا توصف من السعادة بسبب لحظات نجاح “رحلة 404” اللي لا تنتهي”، مضيفة: “تكريم جديد وجوائز جديدة للعمل منها 5 جوائز في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، بينها منحي جائزة أفضل ممثلة اللي بعتبرها وسام أعتز بيه في مسيرتي”.

وأضافت منى زكي: “شكرا لكل فريق عمل الفيلم واللي آمن بيه ووقف وراه، وشكرا للأب بطرس دانيال والقائمين على هذا المهرجان ومبروك لكل الزملاء النجوم اللي حصلوا على جوايز مستحقة من مهرجان عريق وتاريخي زي مهرجان المركز الكاثوليكي، وهتفضل أجمل حاجة في “رحلة 404″ إنه فيلم بيجسد رحلة استثنائية”.

وعرض فيلم رحلة 404 لأول مرة في 24 يناير 2024، وهو من إخراج هاني خليفة، وبطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وخالد الصاوي، وشيرين رضا. وحقق الفيلم في مصر إيرادات بلغت 27 مليون جنيه، وحتى تاريخ 14 مارس 2024 حقق في المملكة العربية السعودية إيرادات بلغت 12 مليون ريال سعودي. بينما حقق 495,884 دولار في الإمارات العربية المتحدة.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية سيدة تدعى غادة سعيد التي تعمل مندوبة تسويق عقاري، وتحاول التخلص من ماضيها وحياتها السابقة التي كانت ترفضها تماما، وتحضر للسفر لأداء فريضة الحج. لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة، إذ تصطدم غادة بوالدتها التي كانت السبب في الآلام التي عاشتها، وتتعرض والدتها لحادث وتحتاج مبلغا ماليا ضخما لإجراء عدة عمليات جراحية، وفي المقابل تعود غادة لماضيها الملوث وتفتح دفاترها القديمة لتوفير تلك الأموال.

وكانت نقابة المهن السينمائية قد أعلنت عن ترشيح فيلم “رحلة 404″، لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار لعام 2024. الفيلم تم اختياره من قبل لجنة مكونة من سينمائيين ونقاد مستقلين. وقد حصل “رحلة 404” على الترشيح بعد فوزه بأغلبية التصويت في قائمة قصيرة تضم مجموعة من الأفلام.

بوابة روز اليوسف