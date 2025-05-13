الزراعة تؤكد ضرورة الإهتمام ببرنامج صحة النباتات لإرتباطه المباشر بصحة الإنسان والحيوان

أكد الأستاذ خضر رمضان صادق، ممثل وزير الزراعة ضرورة الاهتمام ببرنامج صحة النباتات، لما لذلك من ارتباط مباشر بصحة الإنسان والحيوان، مشيراً إلى أهمية وضع ذلك ضمن أولويات المحافظة على سلامة المجتمعات والبيئة، حتى لايصبح الغذاء قنبلة مؤقتة تضر بحياة الناس مستقبلاً.
وأشار خلال الاحتفال باليوم العالمي لصحة النبات، الذى نظمته الإدارة العامة لوقاية النباتات بالتعاون مع منظمة الفاو وعدد من الشركاء الوطنيين ببورتسودان، الاثنين، إلى ضرورة أن تعتمد إدارة وقاية النباتات على المكافحة البيولوجية لتقليل أضرار المبيدات على الغذاء.
وأضاف ممثل وزير الزراعة أن تفشي الكثير من الأمراض يعود إلى تناول الأغذية الملوثة، داعياً إلى الاهتمام بالقطاع النباتي لتقليل معدلات الزحف الصحراوي والحفاظ على التوازن البيئي والحد من ارتفاع درجات الحرارة.
وأعلن الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) هونجي يانغ أن الصين تعتزم شراء كميات كبيرة من الذرة من السودان، مشيراً إلى أن مشاورات تجري مع الجهات المختصة بالزراعة في البلاد لمراجعة الاشتراطات المتعلقة بضمان صحة المنتجات الزراعية السودانية.
وأضاف يانغ، أن الخطوة يمكن أن تساهم في زيادة دخول المواطنين السودانيين، مشيراً إلى أن السودان حقق هذا الموسم نسبة عالية في إنتاج الذرة بلغت نحو 6 ملايين طن، بينما تقدر احتياجات البلاد من الذرة لهذا العام فقط 4 ملايين طن، مشيرا إلى أن المزارعين يواجهون ضعفاً في القوة الشرائية بالسوق المحلي، إلا أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في فتح سوق عالمية تستوعب فائض الإنتاج الزراعي بالسودان.
سونا
اسماء عثمان
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