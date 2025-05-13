ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي: ⭕ وقعنا اتفاقات بأكثر من 300 مليار دولار مع أميركا ⭕ الشركات الأميركية تمثل ما يقارب ربع حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة ⭕ أكثر من 1300 شركة أميركية عاملة ومستثمرة في المملكة ⭕ الاتفاقات مع أميركا ستدعم فرص العمل وتوطين الصناعات في المملكة ⭕ أميركا وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة ⭕ سنعمل في المرحلة المقبلة على إتمام اتفاقات أخرى لتصل تريليون دولار ⭕ الاقتصاد السعودي حاليا هو الشريك الاقتصادي الأكبر لأميركا في المنطقة. الحدث

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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