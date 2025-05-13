المصباح: البلدان الثلاثة التي تشملها زيارة ترامب تلعب أدواراً فاعلة في الشأن السوداني

قال مسؤول دائرة الإعلام بحزب الأمة القومي، المصباح أحمد، لـ”الشرق” إن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى كلٍ من المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، فالبلدان الثلاثة التي تشملها الزيارة تلعب أدواراً فاعلة في الشأن السوداني، وتُعدّ من الأطراف المؤثرة في تطورات هذا الملف، سواء من خلال مبادرات الوساطة أو عبر نفوذها الإقليمي. الشرق للأخبار – السودان

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