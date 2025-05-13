الأمين العام للأمم المتحدة .. تزايد انتشار قوات جنوب السودان والدعم السريع في منطقة أبيي المتنازع عليها

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تزايد انتشار قوات جنوب السودان والدعم السريع في منطقة أبيي المتنازع عليها، ما يشكّل انتهاكًا لاتفاق وقعته الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في 2011، بشأن الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن، وبحسب تقرير لمجلس الأمن أورده موقع “سودان تربيون”، فإن أكثر من 600 عنصر ينتشرون في جنوب أبيي، رغم احتجاجات الأمم المتحدة المتكررة. العربية_السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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