مناوي.. نحن على ثقة بأن الحق سينتصر وقلوبنا مليئة بالأمل انتظروا البشريات

هاجمت مليشيا الدعم السريع الإرهابية مدينة الخوي بولاية شمال كردفان ، لكن أبطالنا في القوات المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية يقفون بكل شجاعة في وجه هذا العدوان ، نحن على ثقة بأن الحق سينتصر و قلوبنا مليئة بالأمل ، انتظروا البشريات ، فالوطن يستحق كل التضحية .. ✌️✌️ #جيش_واحد_شعب_واحد #مشتركة_فوق #الفاشر_عصية_ومقبرة_الجنجويد

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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