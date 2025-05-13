شرطة شرق النيل ومراقبة الأجانب تنفذان حملة كبرى لضبط الوجود الأجنبي بالمحلية

نفذت قوات مشتركة من شرطة محلية شرق النيل ودائرة مراقبة الأجانب وضبط الهجرة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة، حملة أمنية واسعة استهدفت الوجود الأجنبي غير المشروع في عدد من المناطق بمحلية شرق النيل.

وجاءت الحملة بتوجيه من الفريق شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل، مدير شرطة ولاية الخرطوم، واللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة، حيث شملت مناطق الجريف شرق، حي الهدى، حي القبة، حي النصر بالحاج يوسف، المايقوما، وحلة كوكو.

وأسفرت الحملة، بحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة، عن ضبط (87) أجنبياً من جنسيات مختلفة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتسليمهم للجهات المختصة تمهيداً لإكمال إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

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