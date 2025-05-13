تخفيض أسعار الوقود في ولاية الجزيرة

أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة عن تخفيض أسعار الوقود، وذلك بتوصية من وزير المالية عاطف أبو شوك وموافقة والي الولاية. وشمل التخفيض تعديل سعر جالون البنزين من 16,060 جنيه إلى 15,210 جنيه، كما تم تخفيض سعر الجازولين من 15,723 جنيه إلى 14,818 جنيه.

وسيبدأ تنفيذ هذا القرار اعتباراً من يوم الثلاثاء، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحسين الوضع الاقتصادي في الولاية. التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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