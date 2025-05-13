القضارف تتسلّم ناقلات مياه من الشركة السودانية للموارد المعدنية

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تسلّمت بلدية القضارف، الاثنين/ ناقلات مياه مقدّمة من الشركة السودانية للموارد المعدنية، ضمن مبادرة تهدف لتعزيز الإمداد المائي وتوزيعه على المواطنين في الأحياء المتأثرة في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة أزمة مياه الشرب التي تعاني منها بعض أحياء مدينة القضارف.
وأشاد المدير التنفيذي لولاية القضارف بالإنابة ، إسلام فيصل إبراهيم بهذه المبادرة مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مواجهة التحديات الخدمية وعلى رأسها المياه التي تمثل حاجة أساسية للمواطنين.
من جانبه عبّر أمين عام حكومة ولاية القضارف، عبد العظيم الجاموس، عن شكره للشركة السودانية للموارد المعدنية على دعمها المستمر للولاية، مؤكدًا أن هذا النوع من الشراكات يعزز من جهود الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية.
وأوضح ممثل الشركة السودانية للموارد المعدنية أن تسليم الناقلات يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تلتزم بها الشركة تجاه المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى استعدادهم لمواصلة دعم مشاريع خدمية وتنموية مستقبلًا.
وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة السقيا ببلدية القضارف، النذير محمد أحمد، إن هذه الناقلات ستُخصص لتغطية الأحياء الأكثر تضررًا من أزمة المياه، مشيرًا إلى أن لجنة السقيا وضعت خطة لتوزيع المياه بشكل منظم يضمن العدالة ويقلل من حدة المعاناة .
سونا
اسماء عثمان
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