قتلها «بقطرة» وسرق هاتفها.. شاب يُنهي حياة خالته

أقدم شاب يبلغ من العمر 31 عامًا على قتل خالته الخمسينية داخل شقتها بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، مستخدمًا مادة مخدّرة وضعها في زجاجة مياه، قبل أن يسرق هاتفها المحمول ومبلغًا ماليًا ويلوذ بالفرار.

مصادر أمنية أفادت لـ«المصرى اليوم» أنّ بلاغًا ورد إلى قسم شرطة المنيرة الغربية من سيّدة عثرت على جثة عمتها (53 عامًا) داخل شقتها، مرمية على الأرض، في ظروف تشير إلى شبهة جنائية، ولا سيما بعد ملاحظة اختفاء مقتنياتها الخاصة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، كلّف بموجبه المقدم يوسف رشوان، رئيس مباحث القسم، بفتح تحقيق فوري في الحادث.

التحقيقات الأولية أظهرت أن الضحية كانت تقطن بمفردها، وأن أقاربها كانوا يترددون عليها باستمرار، فالمبلغة، وهي قريبة المجني عليها، وجّهت شكوكها بشكل مباشر إلى ابن شقيقة الضحية، المدعو «محمد» (31 عامًا)، مشيرةً إلى وجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليها.

عناصر المباحث، بقيادة الرائد محمد سمير، نجحوا في تحديد مكان المتهم إذ ألقي القبض عليه خلال ساعات من اكتشاف الجريمة، وبمواجهته، اعترف بتنفيذ الجريمة بدافع السرقة، موضحًا أنّه استخدم قطرة طبية تُسبّب فقدان الوعي، قام بوضعها في زجاجة المياه التي تناولتها خالته، ثم سرق ما في حوزتها وغادر الشقة.

النيابة العامة طلبت نقل الجثمان لمشرحة زينهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة الأسباب الدقيقة للوفاة، وصرّحت بالدفن بعد انتهاء الإجراءات، كما قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وطلبت من أجهزة الأمن استكمال التحريات.

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