تدشين اجراء اول عملية قسطرة علاجية بمستشفي علياء بالسلاح الطبي

تمت يوم أمس الاثنين بمستشفى علياء بالسلاح الطبي عودة العمل وتشغيل جهاز القسطرة بالمستشفى حيث تمت اول عملية قسطرة علاجية وعمل دعامة لمريض يعاني من ذبحة قلبية تم عمل القسطرة وتركيب الدعامة وتوسعة للشريان التاجي كما تم عمل توأمة مع المركز القومي لأمراض وجراحة القلب الاتحادية. وقال الدكتور سامر حسب الرسول الطاهر عيد استشاري القلب القسطرة بالمستشفى في تصريح لـ(سونا) إن مستشفى علياء بالسلاح الطبي يواصل عمله منذ تاريخ الحرب في ١٥ أبريل ٢٠٢٣م حتى شهر نوفمبر عند انقطاع التيار الكهربائي وتمت معالجة عددا من الحالات كانت تأتي من المدرعات وبعد شهر نوفمبر توقف الجهاز. وقال سامر إن ما تم اليوم هو مرحلة جديدة لعلاج الذبحات القلبية وتركيب الناظمات القلبية وكل ما يتعلق بمشاكل القلب والقسطرة مبينا أن هذه كانت مشكلة كبيرة جدا تواجهنا في فترة الحرب وكان المرضى يبعثون إلى شندي ومروي وبأعداد كبيرة يوميا . سونا

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