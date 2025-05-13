بتحذيرات ذكية ودرع رقمي.. «جوجل» تواجه الاحتيال الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي

في محاولة جديدة لرفع مستوى الأمان على شبكة الإنترنت، أعلنت شركة جوجل إطلاق وسائل حماية ذكية لمتصفح «كروم» على أجهزة أندرويد تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف التصدي لمحاولات الاحتيال الإلكتروني.

يأتي نموذج «Gemini Nano» في قلب هذه المبادرة، وهو أحد نماذج جوجل اللغوية المتطورة المصممة للعمل على الأجهزة مباشرة، وبحسب ما كشفته الشركة، فإن هذا النموذج سيكون بمثابة درع ذكي جديد ضمن وضع «الحماية المُحسنة» في خاصية «التصفح الآمن» على متصفح كروم، والتي توفّر أعلى درجات الحماية للمستخدمين، إذ تضاعف مستوى الوقاية من التصيّد الاحتيالي وسائر التهديدات الرقمية.

لا تقتصر الحماية الجديدة على مواقع الويب المشبوهة فقط، بل أضافت جوجل بُعدًا آخر لهذه المنظومة الأمنية عبر تحذيرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستهدف الإشعارات المزعجة أو المضلّلة التي قد يستخدمها المحتالون للتسلل إلى الأجهزة، إذ تلاحظ الشركة أن الخطر قد لا يأتي من الموقع فقط، بل من الإشعارات التي يرسلها، ما يجعل المستخدم عُرضة للخداع من خلال تنبيهات قد تبدو بريئة.

ووفقًا لما أورده موقع «TechCrunch»، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود متواصلة من جوجل لتعزيز تجربة التصفح الآمن، مستفيدة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتقديم حماية فورية ومتطورة، حتى ضد تهديدات لم تُرصد من قبل.

المصري اليوم