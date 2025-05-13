إشادة بشرطة نهر النيل.. استخراج الأوراق الثبوتية والمعاملات الهجرية ورخص السلاح

حيث إستمع الفريق أول حسان الي تنوير ضافي من مدير شرطة الولاية عن سير العمل بمحليات الولاية ومجمل الأحوال الأمنية والجنائية والذي يشهد إستقرارا وهدوءا تاما من واقع السجلات والتقرير الجنائي وبفضل التنسيق الفاعل بين الأجهزة الأمنية ضمن خطة تأمين الولاية بإشراف لجنة الأمن.

وقف الفريق اول شرطة حقوقي/ خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة علي مجمل الأحوال الأمنية والجنائية بولاية نهر النيل حيث ترأس إجتماع هيئة قيادة شرطة الولاية بحضور االلواء شرطة حقوقي د/سراج الدين منصور خالد مدير الادارة العامة للمرور واللواء شرطة /سلمان محمد الطيب مدير شرطة الولاية ومدراء الدوائر والادارات العامة بالولاية

كما تطرق اللواء سلمان خلال التنوير الي الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارات الشرطية الخدمية خدمة للمواطن خلال فترة الحرب في إستخراج الأوراق الثبوتية والمعاملات الهجرية ورخص السلاح وكافة المعاملات المرورية التي شهدت إقبالا كبيرا من طالبي الخدمة خلال أسبوع المرور الذي أختتم في العاشر من الشهر الجاري، بجانب التطور الكبير والتوسعة في خدمات مستشفي الشرطة بالولاية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المدير العام لقوات الشرطة تفقد مستشفي الشرطة بعطبرة ووقف علي الجهود الكبيرة المبذوله لتوطين العلاج بالولاية وعلاج المواطنين بالمستشفي أسوة بمنسوبي قوات الشرطة.

المكتب الصحفي للشرطة