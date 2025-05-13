الشرطة تنجح في استعادة كافة بيانات الرقم الوطني والسجل المدني

قال مدير عام قوات الشرطة السودانية، الفريق أول خالد حسان، إن الشرطة نجحت في عملية استعادة كافة بيانات الرقم الوطني والسجل المدني عبر عمليات هندسية معقدة، نفذتها كفاءات شرطية مؤهلة،

بعد أن خُرِّبَت خلال الحرب، وأضاف في كلمة له أمام قيادات شرطة ولاية نهر النيل أن قواعد البيانات والخوادم مؤمنة على أعلى المستويات، بما يضمن حماية المعلومات حتى في أسوأ السيناريوهات المحتملة.

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