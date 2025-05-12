والي البحر الاحمر : السودان لن يؤتى من البوابة الشرقية

خاطب والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور نفرة العمال لدعم القوات المسلحة بإتحاد نقابات عمال البحر الأحمر مؤكداً بأن العمال هم الدينمو المحرك و اليد اليمنى للولاية، مشيرا الى أن نفرة العمال سمة تعبر عن أصلهم ومعدنهم .

وطمأن الوالي العمال بأن الولاية آمنة براً وبحراً وجواً؛ مضيفاً أن السودان لن يؤتى من البوابة الشرقية.

واكد والي الولاية توفر الوقود ، و توفر الغاز (غاز الطبخ) بجانب توفر الدقيق، مناشداً العمال بمزيداً من العمل والعطاء.

من جانبه أكد رئيس إتحاد نقابات عمال ولاية البحر الأحمر القيادي عثمان الحسن أوشيك وقفتهم خلف القوات المسلحة؛ معلناً عن دعم العمال وإستقطاع (يوم) دعماً للقوات المسلحة.

الجدير بالذكر بأن نفرة العمال لدعم القوات المسلحة بإتحاد نقابات عمال البحر الأحمر برعاية وإشراف الوالي الفريق ركن مصطفى بحضور رئيس إتحاد العمال بالولاية، والأمين العام لإتحاد العمال ونائب قائد ثاني منطقة البحر الأحمر العسكرية ومسجل تنظيمات العمل والقيادات العمالية والمرأة والجهات المعنية . سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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