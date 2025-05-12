بسمة بوسيل بإطلالة مبتكَرة وجريئة – شاهد الصور

روجت الفنانة بسمة بوسيل لأغنيتها الجديدة “يا خسارة” بلوك مبتكَر وجريء واختارت تصميماً يعكس جرأتها من خلال فستان مزيّن بالكامل بورود كبيرة على شكل شفاه حمراء، مما لفت انتباه متابعيها وعشّاق الموضة.

ارتدت بسمة فستاناً قصيراً باللون الأحمر الناري، بتصميم مجسم يبرز رشاقتها، مزين بأشكال ضخمة وكبيرة من اللون الأحمر تارة تبدو كالوردة المتفتحة وتارة كالشفاه، في تصميم غير تقليدي أضاف لمسة من الخيال والأنوثة الجذّابة، مع تفاصيل دقيقة تُظهر دقة العمل وحِرفيته.

لم تكتفِ الفنانة المغربية بالفستان فقط، بل نسّقته مع حذاء طويل بأسلوب الـCollant باللون الأحمر الفاقع ليكمل الإطلالة المثالية. كما اختارت اكسسوار يزين رقبتها بنفس شكل الورود واللون مع شبك احمر يغطي وجهها لتضيف بعداً آخر من التناغم في تنسيقها. الجمع بين الفستان واكسسوار الوجه جعل الإطلالة أكثر تناغماً وتناسقاً، مع لمسات من الإبداع.

ومن الناحية الجمالية، رفعت بسمة شعرها من الأمام ليناسب مع اكسسوار الشبك والأقراط الناعمة، وطبقت مكياجاً ملفتاً بالألوان البرونزية واللون الأحمر الناري الذي تم دمجه بطريقة احترافية مع أحمر شفاه باللون الأحمر أيضاً.

وأغنية بوسيل الجديدة بعنوان “يا خسارة” وأطلقتها عبر قناتها الخاصّة على “يوتيوب” ومختلف المنصّات الرّقميّة، وهي من كلمات عمرو المصريّ وألحان عمرو الشّاذلي وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

مجلة لها