تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل للفنانة المثيرة للجدل منى ماروكو. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي أقيم بدولة الإمارات, وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع شهد تفاعل فتاة قيل أنها إماراتية الجنسية مع موسيقى المطربة السودانية. وكانت الفنانة منى ماروكو, وفرقتها الموسيقية, قد قاموا بعزف إحدى الأغنيات الخليجية, ما جعل الفتاة الحسناء تدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطربة السودانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فتاة “إماراتية” حسناء تدخل في وصلة رقص مثيرة على أنغام موسيقى الفنانة السودانية منى ماروكو بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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