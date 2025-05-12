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في مبادرة وطنية وجدت الإشادة والتقدير أعلن مأمون محمد علي حميدة، رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا عن عودة الجامعة لمقرها الرئيسي بالخرطوم.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد البروفيسور في بيان له إعتزامهم العودة لأرض الوطن من باب دورهم الوطني والأخلاقي.
https://www.facebook.com/reel/981340030872909
وكانت جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا, قد نقلت الدراسة إلى دولة رواندا, بعد الحرب التي شهدتها العاصمة الخرطوم, وعدد من الولايات.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في مبادرة وطنية وجدت الإشادة والتقدير.. البروفيسور مأمون حميدة يعلن عودة الدراسة بجامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا من مقر الجامعة بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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