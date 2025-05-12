تناقلت صفحات مهتمة بأخبار نادي المريخ السوداني, وتنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو لنجم السوشيال ميديا طارق جيب الله سعيد, الشهر بطارق جيبو. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “جيبو”, في مقطع فيديو أعلن من خلاله تركه تشجيع نادي الهلال, عقب إحدى المباريات التي خسرها الأزرق. https://www.facebook.com/reel/4092762470955495 وقال نجم السوشيال ميديا ضاحكاً: (أنا قنعت من الهلال لأنه فريق لا يرجى منه شيء وسأتجه لتشجيع المريخ فريق البطولات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا طارق جيبو: (أنا قنعت من الهلال لأنه فريق لا يرجى منه شيء وسأتجه لتشجيع المريخ فريق البطولات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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