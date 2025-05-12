ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس

أعلن نادي ريال مدريد رسميا، اليوم الإثنين، إصابة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وسقط ريال مدريد في الكلاسيكو الرابع على التوالي هذا الموسم، أمس الأحد، بنتيجة 4-3، في قمة لقاءات الجولة 36 لليجا، والتي أقيمت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وكان فينيسيوس قد غادر مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، في الشوط الثاني، نتيجة إصابة في القدم.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي اليوم: “تعرض فينيسيوس للإصابة بالتواء في الكاحل الأيسر بعد الفحوصات التي أجريت للاعب من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد”.

وتعد هذه هي الإصابة الثانية للاعبي ريال مدريد خلال لقاء الكلاسيكو، علما بأن الميرنجي كان قد أعلن في وقت سابق إصابة لوكاس فاسكيز أيضا.

وتوقف رصيد ريال مدريد بعد هذه الخسارة عند 75 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر، وذلك قبل 3 جولات من نهاية المسابقة .

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