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حكى اللواء بالجيش السوداني, أحمد شكرت الله, تفاصيل هروبه الأسطوري من معتقلات مليشيا الدعم السريع, التي قامت بأسره بأحد معسكراتها.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكى شكرت الله, تفاصيل إنقاذه لنفسه من المعتقل والتي جاءت على طريقة أفلام الأكشن.
وشرح اللواء, من مكان أسره التفاصيل الغريبة والأسطورية التي خرج بها من المعتقل الذي زاره مجدداً بعد تحرير الجيش للعاصمة الخرطوم, وذكر أنه قام بحفر نفق تحت الأرض مكنه من الخروج من الناحية الأخرى.
كما كشف وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أنه كان يقوم بكتابة الأيام التي قضاها داخل المعتقل على جدران الحائط كما بين في التصوير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. على طريقة أفلام الأكشن وبعد أن زار المكان مرة أخرى.. لواء بالجيش السوداني يكشف تفاصيل هروبه الأسطوري من معتقلات الدعم السريع (حفرت نفق طويل في باطن الأرض وخرجت من الناحية الأخرى) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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