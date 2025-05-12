إعادة تأهيل نيالا تمهيداً للحكومة الموازية.. خطوات على أرض الواقع

بدأت الإدارة المدنية في نيالا أعمال صيانة وتأهيل للمقرات الحكومية التي تضررت جراء الاشتباكات الأخيرة، في إطار التحضيرات لاستقبال الحكومة الموازية التي يخطط تحالف “تأسيس” لإعلانها قريباً.

وأكد مصدر حكومي أن الأعمال تشمل ترميم مبنى أمانة الولاية ووزارة الزراعة ومقر الفرقة 16 مشاة، بالإضافة إلى إعادة افتتاح سوق نيالا الكبير، في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية بالمدينة التي اختارها التحالف مقراً لحكومته الجديدة.

وبينما لاحظ السكان انتشاراً لسيارات الشرطة الفيدرالية، اختفت بشكل ملحوظ المركبات العسكرية لقوات الدعم السريع من شوارع نيالا، في وقت واصلت فيه الإدارة المدنية حملتها لإزالة المظاهر السلبية وإغلاق الأسواق العشوائية.

يأتي ذلك في سياق التعهدات التي أطلقها يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية، والذي أكد سابقاً أن المدينة ستشهد قريباً إعلان الحكومة الموازية من قبل التحالف الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو والجبهة الثورية، إلى جانب قيادات سياسية وأهلية.

وتشير التطورات إلى أن نيالا تشهد تحولات كبيرة على الأرض تمهد لمرحلة سياسية جديدة، رغم التحفظات التي ما زالت تثيرها هذه الخطوات في أوساط بعض المكونات السياسية والمجتمعية.

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