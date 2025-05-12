مايكروسوفت تحظر DeepSeek على جميع موظفيها: تهديدات محتملة من الصين

أعلنت شركة مايكروسوفت رسمياً حظر استخدام موظفيها لتطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني «ديب سيك» (DeepSeek)، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات.

جاء الإعلان على لسان نائب رئيس الشركة، براد سميث، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي تناولت التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين.في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حظرت شركة مايكروسوفت استخدام موظفيها لتطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني «ديب سيك».

قال براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي حول الذكاء الاصطناعي والأمن القومي، إن الشركة قررت عدم السماح باستخدام تطبيق «ديب سيك» على أنظمتها الداخلية أو عبر متجر تطبيقاتها.

وأوضح أن القرار جاء نتيجة مخاوف متزايدة بشأن طريقة تعامل التطبيق مع البيانات، وإمكانية ترويجه لمعلومات تتماشى مع رؤية الحكومة الصينية، بحسب ما نشره موقع Entrepreneur.

ويعد ذلك أول تصريح علني لمسؤول في مايكروسوفت يؤكد حظر DeepSeek داخل الشركة.«في مايكروسوفت، لا نسمح لموظفينا باستخدام تطبيق DeepSeek»، ويأتي في مقدمة مخاوفنا إمكانية انتقال البيانات إلى مؤسسات خارجية، بحسب سميث.

وأضاف أن الشركة قامت أيضاً بحظر التطبيق من متجر Microsoft Store، حيث لم يعد متاحاً بعد الآن.

وتنضم مايكروسوفت بذلك إلى جهات أخرى مثل وكالة ناسا والبحرية الأمريكية في منع موظفيها من استخدام التطبيق.

على الرغم من الحظر، مازالت مايكروسوفت مهتمة بالتقنية التي تقف خلف DeepSeek.

وبما أن النموذج مفتوح المصدر، يمكن لأي جهة تنزيله واستخدامه محلياً بدون إرسال أي بيانات إلى الصين.

بل إن مايكروسوفت أتاحت النموذج الأساسي لـ DeepSeek عبر خدمتها السحابية Azure بعد أيام من انتشار التطبيق، واستخدمت نسخة منه مع تعديلات على الشيفرة البرمجية لإزالة أي آثار أمنية ضارة.

قال سميث أمام لجنة مجلس الشيوخ:

«كان بإمكاننا الدخول إلى الكود، تحليله، وتعديله لإزالة التأثيرات السلبية.»

مخاوف من تهديدات الخصوصية

بحسب سياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق DeepSeek، يتم تخزين بيانات المستخدمين على خوادم تقع في الصين.

واعتبرت مايكروسوفت أن ذلك يمثل خطراً كبيراً، إذ تسمح القوانين الصينية للحكومة بطلب الوصول إلى بيانات أي شركة تكنولوجية في أي وقت.

وأكد سميث أن مايكروسوفت لا ترغب بالمخاطرة بإمكانية وصول حكومة أجنبية إلى معلومات حساسة عبر موظفيها.

قرار يعكس اهتمام مايكروسوفت بأمن البيانات

مايكروسوفت ليست الوحيدة التي اتخذت موقفاً ضد DeepSeek.

حيث سبقتها ولاية نيويورك التي قامت بحظر استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية مطلع هذا العام، نتيجة مخاوف تتعلق بالخصوصية والرقابة.

وفي أستراليا، قامت عدة شركات بحظر التطبيق واعتبرته مخاطرة غير مقبولة على صعيد أمن البيانات والنزاهة المؤسسية.

والجدير بالذكر أن مايكروسوفت كانت قد سمحت سابقاً باستخدام نموذج مفتوح المصدر من DeepSeek يُعرف باسم DeepSeek R1 على منصة Azure السحابية، لكن ذلك كان ضمن بيئة اختبار محدودة وتحت رقابة مشددة، ولم يتم إطلاق التطبيق الكامل أو دمجه في أنظمتها.

شاركت مايكروسوفت في جلسة حول كسب سباق الذكاء الاصطناعي تحت عنوان: تعزيز القدرات الأمريكية في الحوسبة والابتكار، والتي نظّمتها لجنة التجارة والعلم والنقل في مجلس الشيوخ الأمريكي.

تعد مايكروسوفت واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، التي تجاوزت 3.2 تريليون دولار.

صحيفة الخليج