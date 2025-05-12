واصلت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية, الشهيرة آية أفرو, إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, وقبل أن يستفيق الجمهور من صدمته بمقطع فيديو ظهرت فيه بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة. https://www.facebook.com/share/v/18uWacgUHr/ عادت أفرو, للظهور بفيديو جديد وهي تتمايل في الرقص بطريقة مثيرة وبنفس الأزياء التي ظهرت بها في المقطع على أنغام أغنية الفنانة مروة الدولية (العلى الله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تواصل تخصصها في إثارة الجدل بوصلة رقص مثيرة بأزيائها الفاضحة على أنغام أغنية الدولية الشهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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