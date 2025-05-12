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تصدرت الفنانة السودانية الشابة فهيمة عبد الله, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية مباركتها لزوجها العازف أحمد الصديق, خطوبته من فتاة يرغب في الزواج منها.
وكشف متابعون أن المباركة الجميلة التي قدمتها فهيمة, لزوجها بمناسبة خطوبته عبر تدوينة على حسابها الرسمي جاءت بعد إنفصالهما بطريقة فيها احترام كبير ومتبادل.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حديثاً مقطع فيديو للمطربة الشابة مع زوجها السابق وهو ممسكاً بيدها في لقطة رومانسية.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ربط مقطع الفيديو المتداول بعودة فهيمة لزوجها بعد إنفصالهما, وكتبوا على المقطع مؤكدين عودتهم لبعض.
ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن المقطع المتداول قديم وأن فهيمة حالياً متواجدة بالسودان, بينما يتواجد الصديق بإحدى دول الخليج.
بعض رواد مواقع التواصل وكعادتهم في السخرية أطلقوا تعليقات ساخرة حول الأمر أبرزها (النسخة السودانية من أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ظهر ممسكاً بيدها في لقطة رومانسية.. ما هي حقيقة عودة الفنانة فهيمة عبد الله لزوجها العازف ود الصديق بعد إنفصالهما وزواجه من آخرى؟ وساخرون: (النسخة السودانية من العوضي وياسمين عبد العزيز) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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