3 مليارات جنيها كلفة إعادة إعمار مركز التأمين الصحي النموذجي المباشر بالحصاحيصا

دشّن الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية الجزيرة، بمدينة الحصاحيصا، انطلاق العمل بالمركز النموذجي المباشر، وذلك ضمن خطة إعادة إعمار المؤسسات الصحية التي تعرضت للتدمير والحرق من قِبل مليشيا الدعم السريع المتمردة، في إطار استهدافها الممنهج للمواطنين.

وجرت مراسم التدشين بمشاركة دكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي، المدير العام لوزارة الصحة بولاية الجزيرة، الوزير المفوّض وممثل والي الولاية، الذي أكد أن افتتاح المركز يمثل إضافة حقيقية لمسيرة استعادة النظام الصحي بالولاية.

وأشاد بالجهود التي يبذلها التأمين الصحي لإعادة الخدمات الصحية بجودة عالية لكافة المواطنين في مختلف محليات الولاية، مجدداً التزام وزارته بتعزيز الشراكات الهادفة لعودة ولاية الجزيرة إلى موقعها الريادي في القطاع الصحي على مستوى السودان.

من جانبه، ثمّن الأستاذ ياسر نصار، المدير العام لوزارة التنمية والرعاية الاجتماعية، استئناف العمل بالمركز، واصفاً ذلك بأنه ملحمة جسّدت قوة الإرادة والعزيمة في مواجهة الدمار الممنهج الذي طال المؤسسات الصحية.

ودعا إلى مواصلة تأهيل القطاع الصحي لخدمة إنسان الولاية، مناشداً المواطنين بالمحافظة على المؤسسات الصحية ودعمها لتؤدي دورها على الوجه الأمثل.

من جهته، كشف دكتور الأمين حسين عمر، مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية، أن تكلفة إعادة إعمار المركز النموذجي المباشر بالحصاحيصا تجاوزت 3 مليارات جنيها، عقب أعمال النهب والتخريب والحرق التي تعرّض لها.