الخلافات تعصف بمليشيات التمرد بكردفان .. ■ الجيش يفرض حصاراً علي مدينة النهود من كل الإتجاهات .. والمليشيا تواصل الهروب وسط تلاسن بين المجرمين من أبناء الرزيقات والمسيرية بالمليشيا وخلاف طاحن وسط أبناء حمر المنضوين تحت إبط مليشيات التمرد .. ■ الجيش يقترب .. تحرير وتطهير مدينة النهود مسألة وقت .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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