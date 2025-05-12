“نهب الموارد واستغلال الشعوب لا يتم بشكل علني مكشوف دائما” .. في نقد حركة القوميين النوبة

نجد أن نهب الموارد واستغلال الشعوب لا يتم بشكل علني مكشوف دائما وإنما تحت مبررات كثيرة منها تتعلق بنشر الحضارة واستدامة السلام والنظام العالمي ومحاربة الإرهاب، وكذلك تستخدم الفوارق العقدية والاثنية والجهوية كغطاء تعبوي دعائي تضخه الآلة الإعلامية وتؤطر له المناهج التربوية والبيوتات الدينية لترويض الشعوب لتعبئتهم أو لتفريقهم عن بعض، ليتمكنوا من نهب الموارد والمحافظة على بقاء هذا النظام، والشعوب المضطهدة (البروليتارية) حسب المصطلح الماركسي الكلاسيكي فوحدتها كطبقة خلف مصالحها مضر بهذا. مبارك اردول

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