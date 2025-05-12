طلائع القوات المسلحة السودانية تصل منطقة عنكوش وتضع مدينة النهود في مرمي نيران مدافع الجيش السوداني .. ■ مليشيا وعصابات التمرد تعيش وقع الصدمة بعد هزائمها الصاعقة في أم عيارة والخوي .. ■ أنباء مؤكدة عن إصابات قاتلة لإثنين من أبرز قادة المليشيا بكردفان وسط صعوبات بالغة في إخلائهم .. ■ في مفاجأة من العيار الثقيل .. مليشيات التمرد بدأت منذ صباح اليوم هروباً متوالياً من منطقة النهود التي صارت علي بعد أقل من 100 كيلومتراً من زحف أبطال القوات المسلحة.. ■ الهزّات الإرتدادية لزلزال معارك أم صميمة .. الخوي تضرب أطراف نيالا والتي صارت مدينة أشباح بعد هروب الجنجا علي إثر الضربات الصاروخية لنسور الجو .. ■ نصرٌ من الله وفتح قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيات التمرد بدأت هروباً متوالياً من منطقة النهود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.