تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج بإحدى المدن السودانية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر اعتراض فنانة الحفل فهيمة عبد الله, على تصرفات بعض الحاضرين. https://www.facebook.com/reel/1662458741054938 الفنانة أبدت إنزعاجها من صوت الرصاص الذي أطلقه بعض الحاضرين تعبيراً عن فرحتهم بالزواج, حيث امتنعت عن تقديم الأغنية بسبب ارتفاع صوت الرصاص حولها وسط إشادة الجمهور الذي كتب على المقطع (تصرف حكيم من فنانة كبيرة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في تصرف حكيم.. الفنانة فهيمة عبد الله ترفض الغناء بعد ارتفاع صوت الرصاص خلال حفل أحيته بإحدى المدن السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.