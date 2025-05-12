توك توك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعون الذين تناقلوه على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع سائق توك توك, “ركشة”, استعراض مهاراته في القيادة بأحد الشوارع السودانية. https://www.facebook.com/reel/1820301455209550 وأثناء استعراضه فقد السائق, السيطرة على “الركشة” التي يقودها الأمر الذي نتج عنه حادث انقلاب بالشارع ليهرول الجميع نحوه لانقاذه. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأ الشاب الذي كان يقود “الركشة”, الجميع بعد خروجه من الحادث وهو يضحك ويسخر من نفسه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بعد أن حاول صاحبها إستعراض مهاراته في الشارع العام.. انقلاب “ركشة” بإحدى المدن السودانية والسائق يخرج من الحادث وهو يضحك ساخراً من نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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