نشرت عروس سورية, الجنسية مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بعد أن قام الجمهور بمشاركته على نطاق واسع. https://www.facebook.com/reel/2035426890312065 وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن العروس السورية, كانت قد تزوجت من شاب سوداني, الجنسية وكتبت على المقطع: (لما أكون سورية وجوزي سوداني لازم ألبس الجرتق). ووفقاً لتعليقات الجمهور فإن التعليقات جاءت منقسمة ما بين مباركة للعروسين من قبل الشباب وما بين ساخرة من قبل الجنس اللطيف, حيث كتبت إحدى المتابعات: (وتتواصل عمليات الشفشفة لمنتجاتنا وخيراتنا ونحنا بنتفرج). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. (لما أكون سورية وجوزي سوداني لازم ألبس الجرتق).. عروس سورية تنشر مقطع مع عريسها السوداني والجنس اللطيف يسخر: (وتتواصل عمليات الشفشفة لمنتجاتنا وخيراتنا ونحنا بنتفرج) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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