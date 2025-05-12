عادت الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية, الشهيرة آية أفرو لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فبعد غياب طويل عادت آفرو, بمقطع فيديو جديد ظهرت من خلاله بأزياء وصفها الجمهور بالفاضحة. واستعرضت المودل المثيرة للجدل بجسمها في وصلة رقص على أنغام إحدى أغنيات الفنانة عشة الجبل, والتي تقول في مطلعها: (انا مغسة لكل الناس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة آية أفرو تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بأزياء فاضحة ورقصات مثيرة على أنغام (انا مغسة لكل الناس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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