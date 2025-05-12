عادت الفنانة السودانية, المعروفة توتة عذاب, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد أظهر مقطع الفيديو الفنانة, وهي تتمايل في الرقص بطريقة وصفها المتابعون بالخليعة. واستعرضت توتة عذاب, بجسمها في وصلة رقص على طريقة رقيص العروس المثير, على أنغام إحدى أغاني “العروس” للفنان طه سليمان, وذلك في حفل زواج مختلط أحيته بالعاصمة المصرية القاهرة. ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين, فقد أثارت المطربة توتة عذاب, إعجاب النساء الحاضرات الفرح, اللاتي تجاوبن مع رقصاتها بإطلاق “الزغاريد”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تتمايل بجسمها أمام الحاضرين بطريقة خليعة أثناء تقديمها فواصل من رقيص العروس المثير خلال حفل مختلط بالقاهرة والنساء يتفاعلن معها بإطلاق “الزغاريد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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