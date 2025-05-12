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حظيت تدوينة لناشط سعودي, بإعجاب الآلاف من متابعيه خصوصاً السودانيين, وأرفق السعودي, مقطع فيديو مع تدوينته التي قام بنشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر الناشط “حمودة وليد”, المعروف بحبه للسودان, وأهله مقطع فيديو لمنزله بمدينة “جازان” الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية.
وكتب “حمودة”, على فيديو منزله الذي شبهه بالمنازل السودانية, (كم اشتقت إلى مدينتي جازان في جنوب السعودية و القعده الجميلة دي في بيتنا).
وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (اعلم كما قيل لي انها تشبه السودان ونفس كل شي في السودان و لذلك احس بكل الشوق الذي في دواخلكم إلى بلدكم و قريبا تعودوا و هي في امن و امان و اذكركم انها اقرب مما تتخيلون).
ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة والفيديو.. ناشط سعودي ينشر مقطع لمنزله بمدينة “جازان” ويشبهه بالمنازل السودانية: (اعلم كما قيل لي انها تشبه السودان ونفس كل شي في السودان و لذلك احس بكل الشوق الذي في دواخلكم إلى بلدكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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