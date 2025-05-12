زفت الوحدة النقابية لعمال وسائقي الحافلات والدفارات والبكاسي, بشرى سارة للمواطنين بمحلية كرري بمدينة أم درمان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت النقابة خطاب أعلنت فيه فتح خط مواصلات “الجرافة _ العربي الخرطوم), وذلك من يوم الأحد 11/5/2025. وأعلنت النقابة في خطابها تجهيزها لعدد 50 حافلة من منطقة “الجرافة” مروراً بشارع الوادي, إلى السوق العربي, وسيكون الترحيل مجاناً لكل المواطنين. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن المبادرة تهدف لدعم القوات المسلحة السودانية, والقوات المساندة لها في معركة الكرامة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الخرطوم تتعافى.. 50 حافلة تنقل المواطنين مجاناً من “الجرافة” حتى السوق العربي يومياً دعماً للقوات المسلحة والقوات المساندة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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