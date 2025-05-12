تغزلت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, في زميلتها الفنانة الكبيرة حنان بلوبلو, وذلك بعد دعم الأخيرة لها في حفل جماهيري أقامته الأسبوع الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قدمت سلطانة الطرب, شكرها للمطربة الكبيرة على حضورها الحفل ومشاركتها بأغنية. وتغزلت هدى عربي, في “بلوبلو”, عبر تدوينة قامت بنشرها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أرفقت معها مقطع فيديو من مشاركة حنان بلوبلو. وكتبت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (الاستاذة حنان بلو بلو اثبتت لي نظرية وقناعة خاصة بي انه في فنان بخلي الغناء بس الغناء ما بخليهو وفي فنان الغناء بخليهو رغم انه بكون عايز لسة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن شاركتها الغناء في حفلها الجماهيري بالقاهرة.. الفنانة هدى عربي تتغزل في “بلوبلو”: (في فنان بخلي الغناء بس الغناء ما بخليهو وفي فنان الغناء بخليهو رغم انه بكون عايز لسة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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